’Verwarde’ Syriër die politie met mes bedreigde, moet in behandeling

De man is veroordeeld voor bedreiging, oordeelde de rechtbank. Volgens de rechtbank is echter onvoldoende vast komen te staan dat Alaa Al S. daadwerkelijk de agent heeft willen steken. Daarom is hij vrijgesproken van poging tot doodslag of zware mishandeling. Ook is vastgesteld dat hij geen terroristisch motief had.

De politie kwam op 27 augustus af op een melding dat een man in verwarde toestand bij de Albert Heijn in de Verdilaan liep en met een mes achter willekeurige mensen aan zat. De Syriër is twee keer door een politiekogel geraakt, hij werd geschopt, geslagen met een wapenstok en door een politiehond in zijn arm gebeten. Pas daarna kon hij worden overmeesterd.

Bekijk ook: Syriër die agenten aanviel volledig ontoerekingsvatbaar

Zweden

Al S. woonde sinds enkele jaren in Zweden nadat hij de oorlog in zijn thuisland was ontvlucht. Hij was op bezoek bij familie in Nederland. Zijn broers hebben verklaard dat de man al langer volkomen in de war was. Hij was zijn baan kwijt, zijn relatie was gestrand en zijn naturalisatie in Zweden was afgewezen.

Bekijk ook: Politie schiet messenzwaaier Naaldwijk neer