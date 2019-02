Bijna-doodervaring door opkomst populaire drug

Terwijl ketamine in 2009 nog maar bij 2,7 procent van alle incidenten op de EHBO betrokken was, steeg dit aandeel tot 8,2 procent in 2017. Daarmee evenaart het middel het aandeel van amfetamine. Ongeveer één op de acht jongeren en jongvolwassenen gebruikt het middel, dat in de dierenwereld ook wel wordt ingezet om paarden mee te verdoven. Maar ketamine wordt ook steeds toegankelijker voor een breed uitgaanspubliek, signaleert het Trimbos-instituut.

Het middel wordt gesnoven of geïnjecteerd. De effecten treden na 5 tot 15 minuten op. Gebruikers zouden dan ’een scheiding tussen lichaam en geest’ ervaren.

Braken

Vaak combineren gebruikers ketamine met andere drugs. Ketamine heeft veel nadelige gezondheidseffecten. Op korte termijn kunnen verwardheid, misselijkheid en braken optreden. Net als een zogenaamde K-Hole, een belevenis die vergeleken wordt met een bijna-dood ervaring, waarbij bovendien verlammingsverschijnselen optreden. Op lange termijn kunnen nier- en blaasproblemen ontstaan.

Het middel valt onder de geneesmiddelenwet en niet onder de Opiumwet. Daarom is het produceren, verhandelen of in bezit hebben van ketamine niet strafbaar, zolang de gebruiker een vergunning of doktersrecept heeft.

Bekijk ook: Man met 24 kilo ketamine in auto van weg geplukt

Coke

Het aantal Nederlanders dat af en toe een snuif cocaïne neemt, is in de afgelopen jaren licht toegenomen. Volgens het Trimbos Instituut heeft in 2017 naar schatting bijna 2 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder (ongeveer 250.000 mensen) recent coke gebruikt.

Het percentage dat ooit cocaïne had gebruikt steeg, van 4,3 procent in 2015, naar 5,2 procent in 2017. Onder middelbarescholieren daalde tussen 2003 en 2015 het percentage dat coke had gebruikt van 1,5 naar 0,9 procent. De drug is volgens het Trimbos vooral populair onder clubgangers en andere uitgaande jongeren.

Het aantal sterfgevallen door cocaïne verdubbelde, van 24 in 2013 en 2014, naar 55 gevallen in 2017.

Nederwiet

Het Trimbos stelt ook vast dat de meest verkochte nederwiet in de afgelopen jaren opnieuw sterker is geworden. De hoeveelheid thc, de werkzame stof in cannabis, steeg van gemiddeld 13,5 procent in 2013 naar gemiddeld 16,8 procent in 2018.

Ecstasy blijft de populairste uitgaansdrug onder jongvolwassenen. Nederland is hiermee koploper in Europa. „Gebruik is het hoogst onder hoogopgeleiden, jongvolwassenen tussen 20-24 jaar en in stedelijke gebieden. In het uitgaansleven is ecstasy nog steeds de belangrijkste drug”, aldus het instituut. Ook xtc-pillen zijn in de afgelopen jaren sterker geworden. Negen op de tien pillen is volgens de onderzoekers „hoog gedoseerd.”

Normalisering

Alcohol en tabak veroorzaken volgens het Trimbos nog altijd de meeste sterfgevallen, als het gaat om middelengebruik.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis is bezorgd over het xtc-gebruik in Nederland. „Mensen vinden het kennelijk normaal om dit te gebruiken tijdens het uitgaan. Die normalisering wil ik tegengaan, met name door in te zetten op voorlichting en preventie.”