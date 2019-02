Linda de Mol maakt Net5 melkkoe van Talpa

„Ik moest jaren geleden een lezing geven bij een uitgeversclub waar ook Linda de Mol zou spreken”, haalt Van Westerloo herinneringen op. „Zij stond helemaal aan het begin van het avontuur met haar blad. Marktonderzoek had ze niet gedaan en aan marketing deed ze ook niet. Zij en haar team zijn gewoon een blad gaan maken dat ze zelf wilden lezen. Die aanpak was voor die uitgevers vloeken in de kerk, maar we zien hoe het heeft uitgepakt.”

Van Westerloo denkt dat ze op die manier ook succes gaat boeken bij Net5. „Wij hebben destijds met series als Ally McBeal en Desperate housewives absurde bedragen verdiend. Net5 was de melkkoe van het bedrijf. Als iemand die tijden kan laten terugkeren, is het Linda de Mol wel. Zeker als ze de zender ook meteen omdopen tot LindaTV.”

De voormalige tv-baas van SBS laat zich regelmatig kritisch uit over de koers van huidig eigenaar John de Mol, maar moet toegeven dat hij van de aankondigingen rondom Net5 ’warm wordt’. „Linda de Mol en haar mensen hebben een heel goed gevoel voor wat de vrouwelijke kijker wil. Het is alleen oppassen dat succes op Net5 niet voor verwatering van SBS6 zorgt.”

Gevraagd naar kandidaten van wie hij denkt dat ze een impuls kunnen betekenen voor Net5, noemt Van Westerloo meteen Eva Jinek. De diva staat momenteel onder contract bij KRO-NCRV. „Of haar komst haalbaar zou zijn is natuurlijk een heel andere vraag, maar het zou een enorme stunt zijn. Ja, Eva Jinek zou ik wel zien zitten op het nieuwe Net5.”