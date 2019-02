Klanten tienerseksslaaf (14) maandenlang de cel in

Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag donderdag. Ze zijn veroordeeld voor ontucht met een minderjarig meisje. Het meisje was slachtoffer van mensenhandel. De mannen maakten afspraken via (seks)websites en hadden seks met haar tegen betaling. De rechtbank heeft de mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 18, 12, 10, 10 en 6 maanden.

De vervolging van klanten van minderjarige tieners ligt gevoelig, nadat eerder bij de Valkenburgse zedenzaak en een misbruikzaak in Groningen drie verdachten zelfmoord pleegden.

„Alleen dankzij de klanten kan deze verschrikkelijke vorm van slavernij en misbruik bestaan. We moeten ze keihard aanpakken”, stelde mensenhandelofficier Wouter Bos van het Openbaar Ministerie Den Haag eerder in een interview met deze krant.

