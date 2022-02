Oud-docent universiteit Los Angeles opgepakt na dreigend manifest

De man werd opgepakt in zijn appartement in de stad Boulder nadat hij omsingeld werd door de politie. De politie kwam de man op het spoor nadat hij maandagavond het manifest had opgestuurd naar verschillende studenten en collega’s aan de filosofie-afdeling van de universiteit in Los Angeles waar hij voorheen college gaf. Uit voorzorg had de universiteit dinsdag de lessen voor alle 31.000 studenten in Los Angeles geschrapt.

Net voordat de man werd opgepakt, stuurde hij nog een aantal bedreigingen aan verschillende mensen. Vervolgens evacueerde de politie in Boulder een nabijgelegen basisschool uit voorzorg en werd omwonenden gevraagd binnen te blijven. In de buurt waar de man zich schuil hield kwamen vorig jaar bij een schietpartij in een supermarkt tien mensen om het leven.

Uiteindelijk gaf de man zich na vier uur over aan de politie.