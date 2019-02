Tien jaar cel voor doodslag in Vlissingen

De man was te gast in het huis van het slachtoffer. Die is bebloed en met zwaar hoofd- en hersenletsel op zijn bed gevonden. De veroordeelde heeft steeds ontkend dat hij betrokken was bij het overlijden van de man, maar de rechtbank oordeelde dat door het sporenonderzoek is komen vast te staan dat hij de dader was.

Tegen de man was een gevangenisstraf van elf jaar geëist. Een tweede verdachte werd vrijgesproken van doodslag, maar moet wel twee weken zitten omdat hij geld van de bankrekening van het slachtoffer heeft gestolen.