Valentijn schenkt eerste lokale lentedag van het jaar

Narcissen bloeien op Valentijnsdag in de lentezon in de Bredase wijk Haagse Beemden. Ⓒ ERALD VAN DER AA

DEN HAAG - De eerste lokale lentedag van dit jaar is een feit, en dat op Valentijnsdag. In Maastricht bereikte het kwik halverwege de middag 15,4 graden. Voor een lokale lentedag moet het ergens in Nederland minimaal 15 graden worden, meldt Weeronline. Omdat het in de Bilt geen 15 graden is, is er geen sprake van een officiële lentedag.