’Gevaar dat Boris Johnson nu geen krachtige beslissingen durft te nemen’

Maandagavond sprak de Britse premier het volk toe in een persconferentie Ⓒ Getty Images

Londen - Duidelijk afgevallen, zijn maatpak een paar maten te groot, maar met iets van kleur op de wangen en zijn haren wilder dan ooit is de Britse premier Johnson teruggekeerd op zijn werk. Dat had ‘iets langer’ op zich laten wachten dan hij had gehoopt. Ja, de understatements zijn als vanouds.