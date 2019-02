Vakbonden willen spoedoverleg over brandweer

Volgens de vakbonden is inmiddels duidelijk dat twee brieven van anonieme medewerkers uit de uitrukdienst, waarin het vertrouwen in de korpsleiding is opgezegd, breed worden ondersteund. Vorige week spraken de bonden al hun zorgen uit over de veiligheid van de brandweerlieden, zowel op de werkplek als tijdens het werk op straat.

„De bonden roepen het bestuur op zich goed te bezinnen op de vraag of deze patstelling onder deze korpsleiding kan voortduren”, staat verder in de brief.

Het rommelt al geruime tijd binnen de Amsterdamse brandweer, als gevolg van de modernisering en de daarmee gepaard gaande bedreigingen en onrust in het korps. Zo werd de brandweercommandant Leen Schaap eerder met de dood bedreigd, vermoedelijk door iemand uit zijn eigen korps. Hij zei eerder dat de sfeer binnen het korps verziekt is.

Brandweercommandant Leen Schaap van Amsterdam Amstelland. Ⓒ ANP

