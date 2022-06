Amerikaanse Senaat keurt nieuwe vuurwapenwet goed

De wet werd goedgekeurd op dezelfde dag dat het Hooggerechtshof besloot dat een wet uit de staat New York, die het dragen van een vuurwapen in de openbare ruimte verbood als daar geen specifieke aanleiding toe was, ongrondwettelijk was.

Met de nieuwe vuurwapenwet kunnen staten financiering krijgen voor het oprichten van crisiscentra die mensen met geestelijke gezondheidsproblemen moeten helpen. Ook staten die niet zogeheten ’red flag’-wetten aannemen, waarbij een rechter een persoon een vuurwapen kan ontnemen als de persoon een gevaar oplevert, kunnen zulke financiering krijgen.

Miljarden dollars

De wet zorgt ook voor verbetering in het nationale systeem voor het antecedentenonderzoek bij vuurwapenkopers. Zo worden staten aangespoord om meer jeugddossiers in het systeem te plaatsen, zodat vuurwapenkopers tussen de 18 en 21 jaar beter tegen het licht gehouden kunnen worden. Ook worden er miljarden dollars beschikbaar gesteld om scholen beter te beveiligen en om voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

Republikeinen en Democraten hebben gezamenlijk over de inhoud van de nieuwe wet onderhandeld, nadat er vorige maand bij schietpartijen in Buffalo, New York en Uvalde, Texas in totaal 31 mensen omkwamen.