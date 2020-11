LIVE | New York doet scholen op slot om corona

De publieke scholen in New York gaan vanaf donderdag dicht om corona in de stad tegen te gaan. Dat maakte burgemeester Bill de Blasio bekend. In de stad test gemiddeld 3 procent positief bij een coronatest en dat is de drempel waarbij scholen moeten sluiten, aldus Blasio. Hij sprak van een voorzorgsmaatregel. „We moeten vechten tegen de tweede golf van Covid-19.”

New York werd in het voorjaar zwaar getroffen door het virus, maar wordt ook nu weer geraakt, net als de hele Verenigde Staten. Het besluit van Blasio om de scholen te sluiten, komt hem wel op de nodige kritiek te staan, omdat hij eerder zelf zei dat het virus amper gevaarlijk is voor het onderwijs. Ook greep hij niet in bij grote protesten van Black Lives Matter.

Vorig week kregen horecazaken in de staat New York al te maken met aangepaste sluitingstijden. Cafés en restaurants die alcohol schenken, moeten om tien uur ’s avonds de deuren sluiten, al mogen klanten daarna nog wel eten afhalen. Sportscholen mogen korter open en bij privébijeenkomsten mogen niet meer dan tien mensen aanwezig zijn.

In de VS overleden woensdag 1707 mensen als gevolg van het virus, het hoogste dagelijkse aantal sinds mei. Het totale dodental nadert de kwart miljoen, verreweg het hoogste ter wereld.

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Deense studie: mondkapje beschermt nauwelijks tegen corona

New York sluit scholen wegens coronacrisis

Politie grijpt in bij coronademonstratie Berlijn

Australiërs krijgen totale lockdown van zes dagen voor hun kiezen

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment:

Jennifer Lopez zag het tijdens corona ’even niet meer zitten’

’Harvey Weinstein met hoge koorts in isolatie’

Lees hier het liveblog van dinsdag 17 november terug.