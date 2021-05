Cijfers kelderen, waarom dan toch al die mitsen en maren richting de zomer?

Amsterdam - Het EK voetbal in aantocht, misschien eindelijk een festivalletje en weer lekker op vakantie. „U weet, we zijn op weg naar een hopelijk mooie zomer dankzij de vaccinaties”, sprak coronaminister De Jonge op de meest recente persconferentie. Maar ondanks de nieuwe versoepelingsronde is komende zomer toch met veel mitsen en maren omkleed. Waarom eigenlijk, want zoals het er nu naar uitziet is de zorg tegen die tijd voldoende ontlast en hebben ook jongvolwassenen een uitnodiging voor een vaccinatie.