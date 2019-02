’Weerstand tegen Franse Gele Hesjes groeit’

Het is voor het eerst sinds de beweging in oktober via sociale media opdook, dat ze geen enorme steun geniet onder de Franse bevolking. In alle peilingen tot dusver kregen de Gele Hesjes steun van een ruime meerderheid van de ondervraagden.

De kolossale beweging ontstond uit protest tegen de forse stijging van brandstof- en energieprijzen en uit onvrede over liberale hervormingen. Daarmee wilde de regering van president Macron de klimaatverandering beheersen en de Franse economie vlot trekken.

Bekijk ook: Rode Sjaals in actie tegen Gele Hesjes

Middenklasse

Maar veel Fransen zagen die hogere lasten als nog maar eens een belasting die de middenklasse, vooral buiten de steden, moet ophoesten en die de welgestelde Parijzenaars niet aantast. Nu zegt 64 procent van de ondervraagden dat de oorspronkelijke doelen van de Gele Hesjes bij het protest naar de achtergrond zijn verdwenen.

Ook het aantal demonstranten neemt onder de Gele Hesjes-beweging af. Die daling zette zich in december al in en wist zich in het nieuwe jaar iets te herstellen, maar niet naar de hoge aantallen van de start van de protesten.

Zo waren er afgelopen zaterdag in de hoofdstad volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg in de middag 4000 demonstranten op de been, in het hele land waren dat er ’slechts’ 12.000.

Doden

Bij wegblokkades zijn meerdere fatale ongelukken gebeurd. Sinds de eerste grote nationale protestzaterdag (17 november) zijn er elf doden gevallen. Bij ongeregeldheden vielen 2900 gewonden onder wie 1050 agenten. Zaterdag is de veertiende protestdag.

Bekijk ook: Weer geweld bij protest gele hesjes in Parijs

Bekijk ook: Nieuwe confrontatie Gele Hesjes Parijs en oproerpolitie

Bekijk ook: Weer geweld bij protest gele hesjes in Parijs