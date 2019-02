Defecte schuifdeuren Den Haag CS door ontwerpfout

Het glas in de deuren maakt de deuren volgens ProRail te zwaar waardoor ze verzakken. Dat is de oorzaak van de voortdurende storingen. Zowel de toegangsdeuren op de begane grond, als de deuren op de eerste verdieping richting het busplatform zijn afwisselend kapot. In totaal zijn 28 deuren defect.

Houten kozijnen aanbrengen, is mogelijk de oplossing van het probleem. ProRail test deze optie nu met één deur. Het is nog niet duidelijk wanneer het probleem met de deuren is opgelost.

