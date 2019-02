’Holleeder verdraait waarheid’

Willem Holleeder. Ⓒ PETRA URBAN

Amsterdam - Willem Holleeder is een leugenaar die op stellige manier „zijn waarheid” verkondigt, maar die waarheid steeds aanpast als dat zo uitkomt. „Zoals de wind waait, waait mijn rokje.” Dat is hoe er volgens officier van justitie Sabine Tammes moet worden geluisterd naar het verweer dat Holleeder in de afgelopen vijftig procesdagen heeft gevoerd.