William Barr opnieuw justitieminister VS

De 68-jarige Barr uit New York krijgt als bewindsman ook het toezicht op het werk van de speciale onderzoeker Robert Mueller. Hij heeft gezegd dat Muellers onderzoek doorgaat. Mueller onderzoekt eventuele banden tussen Trumps naaste medewerkers en Russen voorafgaand aan de verkiezingen van 2016.

Barr was in de jaren 1991 - 1993 minister van Justitie in de regering van president George Bush senior.