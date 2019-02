Ministerie sprak school aan op Nashville

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het ministerie van Onderwijs heeft het bestuur van het orthodox-christelijke Driestar College in Gouda aangesproken op de omstreden Nashville-verklaring, die door een van de bestuurders was ondertekend. De door honderden behoudende christenen onderschreven verklaring bevat harde woorden over homo's en transgenders.