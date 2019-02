Overleg ministers met topman Air France-KLM

Ingewijden melden dat het een ’stevig gesprek’ zal worden over de positie van Elbers. De topontmoeting is in Nederland. De nieuwe baas van moederbedrijf Air France-KLM zou van Elbers af willen.

Het personeel van KLM kwam vandaag massaal bijeen om hun Nederlandse baas te steunen. Ze zijn bang dat de Fransen hun invloed op de blauwe trots willen vergroten.

Steun

De eventuele herbenoeming van Elbers staat binnenkort op de agenda. De Nederlandse Staat is aandeelhouder van KLM. Minister Hoekstra (Financiën) staat achter een herbenoeming. In een brief aan de Raad van Commissarissen sprak hij vorige week zijn volledige steun uit. Hoekstra heeft de kwestie deze week ook besproken met zijn Franse ambtsgenoot Bruno Le Maire.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft vandaag laten weten achter Elbers te staan. ,Naar ons idee zou het heel raar zijn als hij niet wordt herbenoemd. Waarom zou je dat doen terwijl hij, zeker als je naar heel Air France-KLM kijkt, het gewoon het beste heeft gedaan?”

