Verwarde Bosniër zet Fries hotel op stelten

Volgens woordvoerster Evelien Aangeenbrug van de politie bleek na afloop de melding afkomstig te zijn van een verwarde man, een 35-jarige die volgens de politie ‘vermoedelijk’ afkomstig is uit Bosnië. Ⓒ Jaring Rispens

DELFSTRAHUIZEN - Met tientallen agenten rukte de politie donderdagavond uit vanwege een gijzelingsmelding in een hotel in het Friese Delfstrahuizen. Urenlang werd een groot gebied rondom hotel Het Tjeukemeer afgezet. Nadat een arrestatieteam uiteindelijk het gebouw binnenviel, was het gauw klaar: slechts één man werd aangetroffen. Hij lag te slapen en had helemaal niks met de melding te maken.