Haven Rotterdam in actie tegen ’cokemaffia’

Dat zegt baas Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. Maandag belegt hij een topoverleg met alle betrokken partijen, waaronder gemeentebestuur, politie, douane, verladers, terminals en vervoerders. „Het is voor het eerst dat we zo’n breed pact willen sluiten om deze onveiligheid een halt toe te roepen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Castelein wil iedereen op één lijn krijgen en cruciale informatie uitwisselen. „Uiteindelijk moet dit resulteren in een concreet plan van aanpak om de cokemaffia te bestrijden. Dat kan alleen als er keihard wordt ingegrepen”, stelt hij.

Corruptie

Eén van de belangrijkste taken is volgens hem om corruptie in de haven uit te bannen. „We gaan in kaart brengen wie in potentie gevoelig is voor toenadering door drugscriminelen. Dat kan bij de douane zijn, maar net zo goed op de terminals of in het havenbedrijf. Ik wil dat die mensen in beeld komen. Maar vooral ook beter worden begeleid om de verleidingen van omkoping te weerstaan”, aldus Castelein.

"Kliklijn voor melden corruptie"

Hij gaat in dat verband ook de drempel verlagen om misstanden te melden. „Wie in de haven tijdens zijn werk te maken krijgt met dubieuze activiteiten, moet dit zonder consequenties en onder geheimhouding kunnen melden. Deze personen zijn vaak bang. Ze moeten dus garanties krijgen dat ze altijd beschermd zijn”, meent Castelein. Een ’kliklijn’ met vertrouwenspersoon zou een middel kunnen zijn.

Doel

Zijn doel is om Rotterdam zo onaantrekkelijk te maken voor de doorvoer van drugs, dat de bendes er weinig heil meer in zien. „Het resultaat zal nooit 100 procent zijn, maar ik ga wel een serieuze poging wagen. We gaan ook het cameratoezicht op havencomplexen, kades en parkeerterreinen drastisch uitbreiden.”

Een andere uitdaging voor Castelein is cybercrime. „We willen met de voortgaande digitalisering een steeds slimmere haven worden. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor criminele hackers die daarvan misbruik kunnen maken. Ook dat vereist een gezamenlijke inzet van alle betrokkenen.”

Brexit werkbaar maken

Daarnaast probeert Castelein de naderende Brexit werkbaar te maken. „Zo leggen we volgende maand in Rotterdam extra inspectieplaatsen aan voor tweehonderd trucks, waarvan de chauffeurs hun grenspapieren niet op orde hebben. Dit moet opstoppingen en files naar de haven beperken. We zijn afhankelijk van besluiten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, maar het zal hoe dan ook een enorme uitdaging worden.”

Het Havenbedrijf Rotterdam is volgens hem goed voorbereid. „Iedereen heeft maatregelen genomen, er zijn veel meer douaniers aangenomen en we delen overal folders uit, maar dat is geen enkele zekerheid dat het niet toch uit de hand kan lopen. Vertragingen liggen op de loer, omdat de gevolgen van de Brexit onvoorspelbaar blijven. Een slechte zaak.”