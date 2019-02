Lantaarnpalen zouden haperen door elektrisch koken.

RIJSWIJK - De duurzaamste wijk van Nederland, Rijswijk Buiten, blijkt regelmatig in het donker te zitten. De lokale partij Rijswijks Belang valt het op dat de uitval vooral op ’piekmomenten’ is, bijvoorbeeld als iedereen in de vroege avond elektrisch aan het koken is.