Trump dreigt met noodtoestand

Het financieringsplan voor de komende tijd accepteren, voorkomt een nieuwe shutdown, de gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties. In het wetsontwerp is ook ditmaal te weinig geld uitgetrokken voor de muur die Trump wil bouwen op de grens met Mexico. Hij eiste daarvoor al in december 5,7 miljard dollar. De Democraten waren bereid 1,3 miljard te investeren in onder meer technische apparatuur en douanepersoneel om de grensbewaking te verbeteren.

Door afkondiging van de noodtoestand kan Trump buiten het Congres om geld weghalen bij bijvoorbeeld Defensie.