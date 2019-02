Man opgepakt die ruim 40 kilo coke bezat

Het eerste pakket van ongeveer 2 kilo dook woensdagavond op toen de politie bij de man wilde controleren of zijn huis illegaal bewoond werd en of er een hennepkwekerij was. Dat bleek niet zo te zijn, maar wel had de man een boete openstaan. Omdat hij deze niet kon betalen, moest hij zijn auto inleveren. In die auto lag een koffer met de 2 kilo drugs, met een geschatte straatwaarde tussen de 70.000 en 80.000 euro.

Donderdag doorzocht de politie de garagebox van de man. Daarin stond ook een auto, waarin verdeeld over meerdere pakketten ruim 40 kilo coke lag. Alle drugs is in beslag genomen. De verdachte is vastgezet voor verder onderzoek.