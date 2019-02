Dierentuin knipt klauwen leeuwin af ’voor plezier van kinderen’

De veertien maanden oude leeuwin Falestine werd met een tuinschaar bewerkt terwijl ze verdoofd was. Dierenrechtenorganisatie Four Paws International deelde de beelden en schreef daarbij ’Jammer genoeg is dit niet het enige dier dat moet afzien in de dierentuin. Vier weken eerder overleden vier pasgeboren welpjes door de kou en een gebrek aan verzorging.

Het afknippen van de klauwen was een dee van Mohammed Jumaa, de eigenaar van het dierenpark. Hij verklaart de ’agressiviteit van de leeuwin te willen temperen, zodat ze vriendelijk is in de buurt van bezoekers’. Fayez al-Haddad, de dierenarts die de behandeling uitvoerde, valt hem bij: „We willen de kinderen een lach op het gezicht bezorgen en tegelijkertijd meer bezoekers lokken vanwege de hoge kosten.”

Op Links Fayez al-Haddad, de dierenarts die de behandeling uitvoerde. Ⓒ AFP

De dierenrechtenorganisatie noemt de ingreep ’onaanvaardbaar’ en menen dat de leeuwin, ondanks de verdoving, ’helse pijnen’ heeft ondergaan. Ook stelt de organisatie dat de kans op infecties zeer hoog is omdat de operatie niet in een kliniek is uitgevoerd.

Four Paws International eist dat de dierentuin wordt gesloten. De 49 dieren die er wonen zouden allen in vreselijke omstandigheden leven, zo meent de organisatie.