Criminele aso-asielzoekers gaan vrijuit

In de speciale ’extra begeleiding en toezicht’ azc’s (ebtl) zoals hier in Amsterdam, worden de grootste raddraaiers opgevangen. Ⓒ ANP

De hele bestuurlijke gereedschapskist is inmiddels uitgeprobeerd in de strijd tegen de overlast van een kleine groep criminele asielzoekers uit veilige landen, die asielzoekerscentra terroriseren en diefstallen plegen. Maar steeds blijken maatregelen niet te werken, of worden ze illegaal verklaard.