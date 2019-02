Tweelingvader bekent: ’Kan ze soms niet uit elkaar houden’

Simon Hooper deelt op zijn Instagram-account foto’s van zijn vier dochter. Het account is erg populair en heeft al bijna een miljoen volgers. Naast volgers leverde het delen van de kiekjes Hooper ook al een boekendeal op.

De tweeling, de 3-jarige Ottilie en Delilah, werd geboren in januari 2016. Hoewel hij dacht het vaderschap redelijk onder de knie te hebben, bleek dat toch niet het geval te zijn: „Ik dacht dat de dagen waarop ik me moest behelpen met ‘deze hier’ en ‘die daar’ en ‘de tweeling’ voorbij waren en dat ik een ouder zou worden die zijn twee genetische klonen uit elkaar zou kunnen houden. Ik had het mis”, zo schrijft hij op Instagram.

,

Hooper zegt vijftien minuten lang een spelletje ’Wie is het’ gespeeld te hebben met zijn meisjes. Hij grapt: „Ik overweeg sterk om een van hun hoofden te scheren. De krullen kunnen we gestolen worden, mijn nood om mijn eigen kinderen te kunnen identificeren is belangrijker.”