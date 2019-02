Het politieke debat over de opvang van asielzoekers splijt al decennia de politiek, in de samenleving is dat niet anders. Maar over één acuut probleem in de asielzoekerscentra is iedereen het eens: er moet een einde komen aan de overlast van een kleine groep criminele asielzoekers uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië.