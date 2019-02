’Mobiel internet moet overal snel zijn’

Dat stellen onderzoekers voor die in opdracht van het kabinet naar het probleem met slechte verbindingen hebben gekeken. Providers zouden volgens hen in de gebieden waar het bereik het slechtst is, nog steeds een snelheid van 8 megabit per seconde (mbps) moeten kunnen garanderen. Dat moet over drie jaar geregeld zijn, als Nederland daadwerkelijk koploper wil zijn op dit terrein.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is positief over het idee. Zij ziet ook dat een goede internetverbinding inmiddels als een ’basisbehoefte’ gezien kan worden.

Het kabinet bekijkt ook hoe het bereik bínnen woningen en bedrijven beter kan worden. In goed geïsoleerde, grote gebouwen komt het signaal niet altijd goed door. Met de branchevereniging van telecomaanbieders wordt daarvoor een standaardoplossing gezocht.

