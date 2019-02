Politie was laks in misbruikzaak atletiek

De omstreden rol van de politie blijkt uit onderzoek van De Telegraaf naar de vraag die afgelopen maand bij iedereen op de lippen lag: hoe kon M. zich vijfendertig jaar lang vergrijpen aan zijn pupillen?

Uit een reconstructie van alle meldingen over het door Jerry gepleegde misbruik, die morgen in De Telegraaf verschijnt, wordt pijnlijk duidelijk dat er van de in 2017 afgesproken ’intensieve samenwerking op het gebied van zedenzaken’ tussen sportkoepel NOC*NSF, politie en Openbaar Ministerie in deze zaak weinig tot niets terecht kwam.

Actieve aanpak

Twee jaar geleden legden deze partijen in een convenant vast dat zij voortaan meldingen van slachtoffers actief zouden oppakken en nieuwe zedenzaken binnen politie en justitie beter zouden afstemmen, om zo gezamenlijk de veiligheid van andere sporters te waarborgen. In de praktijk kwam het er in de ’zaak Jerry’ op neer dat de vermeende dader weliswaar geroyeerd werd als lid van de atletiekbond, maar dat hij zich geen enkele zorgen hoefde te maken over een strafrechtelijk vervolging. De politie kwam niet in actie, deelde informatie over negen slachtoffers niet met het Openbaar Ministerie en ook het OM besloot stil te blijven zitten terwijl ze door het sporttuchtinstituut ISR over het ernstige misbruik door Jerry op de hoogte waren gesteld.