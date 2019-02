In Brussel staat Rutte heimwee te wachten

Zijn toespraak in Zürich moet absoluut niet worden gezien als open sollicitatie naar een baan in Europa, zegt premier Mark Rutte. Hij bezweert ook helemaal niet naar Brussel te wíllen. „Ik zit de rit uit”, beloofde hij vlak na de start van zijn derde termijn als minister-president en daar zou niets aan veranderd zijn. Iets uitsluiten kan je in de politiek zelden, maar Rutte heeft een waaier aan redenen om te blijven.