Plofkraak verknalt Utrechts Valentijnsfeest

De ravage bij het restaurant door de plofkraak is enorm.

Utrecht - De gevel van hun keuken leunt naar binnen, er moest een streep door de volgeboekte Valentijnsavond en het is onzeker hoe lang buurtrestaurant Smoesjes in Utrecht omzet missen moet. Een plofkraak richtte in de nacht van woensdag op donderdag een ravage aan.