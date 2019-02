Ⓒ Persbureau Midden Brabant

WAALWIJK - De A59, die sinds middernacht in de richting Zonzeel dicht was na een fataal ongeluk tussen Waalwijk en Dussen, is weer vrijgegeven. Bij het ongeval botste een auto achterop een vrachtwagen. De auto vloog in brand. De automobilist heeft het ongeval niet overleefd.