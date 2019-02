Heerlijk zonnige voorjaarsdag

Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman Photography

DEN HAAG - Vrijdagochtend is het misschien nog fris met een temperaturen rond het vriespunt. Een enkeling heeft zelfs nog moeten krabben. Maar in de loop van de dag wordt het zacht weer en is het ronduit zonnig. Vanmiddag wordt het in het tussen de 12 graden in het noordwesten en in Limburg stijgt het kwik lokaal naar 17 graden!