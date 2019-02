Warme warmetruiendag op echte lentedag

Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman Photography

DEN HAAG - Terwijl de temperaturen oplopen tot 15 graden, lokaal wordt het zelfs echt lente-achtig, wordt vrijdag ook de jaarlijkse warmetruiendag gehouden. De gedachte erachter is dat de verwarming best een graadje lager kan als je een lekkere dikke trui aandoet. Maar misschien is een shirtje dit keer al warm genoeg.