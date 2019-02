De J. wil meer onderzoek moordwapen Everink

Ⓒ ANP | illustratie: Petra Urban

ARNHEM - Voormalig tenniscoach Mark de J. moet zich vanaf vrijdag in hoger beroep verantwoorden voor de moord op zakenman Koen Everink. De 31-jarige De J. is in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar. Hij trapt af door meer onderzoek te eisen naar het DNA op het mes waarmee zakenman Koen Everink om het leven is gebracht.