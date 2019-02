Hof behandelt hoger beroep moord Koen Everink

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die ’s ochtends haar vader vond.

De ex-coach van tennisser Robin Haase heeft altijd ontkend dat hij zijn ’vriend en gokmaatje’ Everink om het leven heeft gebracht. De gokverslaafde De J. had een schuld van 80.000 euro bij de zakenman.

De J. was die avond bij Everink thuis. Hij beweert na zijn vertrek te zijn ontvoerd door een groep mannen. Een aantal van zou de villa van Everink zijn binnengegaan en hem hebben vermoord. De rechtbank vond dat destijds geen geloofwaardig verhaal. Dat De J. zijn verklaringen op meerdere momenten heeft aangepast, deed ook afbreuk aan zijn geloofwaardigheid, aldus de rechters.

Het hof in Arnhem heeft drie dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Vrijdag worden de feiten behandeld, maandag volgt waarschijnlijk de strafeis. Vrijdag 22 februari is een reservedag, mocht maandag nog niet alles zijn afgerond.