OM schetst criminele historie zaak-Holleeder

Officier van justitie Lars Stempher zei in zijn inleiding dat Holleeder ,,de ellende’’ vaak heeft opgezocht ,,en zich met ogenschijnlijk gemak ontdeed van mensen.’’ Het OM zegt ,,de weg te hebben bewandeld die de verdachte in onze ogen heeft bewandeld". Holleeder zelf heeft ook steeds benadrukt hoe belangrijk het historisch perspectief in zijn zaak is.

Stempher: ,,Verdachte was niets ontziend, manipulatief en door geld en macht gedreven.’’ Holleeder wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor een reeks liquidaties.

Holleeder ongeloofwaardig

Tijdens de eerste dag liet officier van justitie Sabine Tammes er geen misverstand over bestaan hoe het OM aankijkt tegen de versie van de gebeurtenissen zoals Holleeder die zelf schetst.

Voor het OM is het duidelijk: de zussen Astrid en Sonja, ex-vriendin Sandra, de kroongetuigen en anderen die belastend over Holleeder verklaarden zijn geloofwaardig. Holleeder zelf is dat niet.

Het OM zal tijdens het slotpleidooi verder uiteenzetten wat er aan bewijs tegen ’s lands bekendste crimineel is verzameld. Als de twee officieren bewezen achten dat Holleeder de hand heeft gehad in twee of meer van de moorden op de aanklacht, is een eis tot levenslang onontkoombaar.

Het OM verdenkt Holleeder ervan het brein te zijn achter de moorden op Cor van Hout en Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), John Mieremet (2005), Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Holleeder heeft iedere betrokkenheid ontkend.

Het proces tegen Holleeder bevindt zich in de laatste fase. Na vrijdag ligt de zaak even stil, waarna het OM op 28 februari verder gaat. Het requisitoir wordt op 1 maart afgesloten met een strafeis.