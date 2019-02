Congres VS akkoord met begroting

Nancy Pelosi Ⓒ EPA

WASHINGTON - Het Huis van Afgevaardigden in de VS is akkoord gegaan met een begrotingsvoorstel, waarin geld wordt uitgetrokken voor veiligheidsmaatregelen aan de grens. Daarin is de door president Trump zo gewenste 5,7 miljard dollar voor een grensmuur overigens niet opgenomen.