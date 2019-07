Leraar onwel: basisschool Rotterdam ontruimd

Waardoor de leraar en leerlingen van de Theresiaschool aan de Strevelsweg nu onwel zijn geworden is nog niet bekend. Ⓒ GOOGLE MAPS

ROTTERDAM - Een basisschool in Rotterdam-Zuid is ontruimd nadat een leraar onwel is geworden. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De Veiligheidsregio meldt dat eerder deze week ook al een aantal leerlingen zich niet lekker voelde.