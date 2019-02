Laffe vandalen zetten wéér rolstoelbusje in fik

Vorig jaar gebeurde hetzelfde bij wijk- en dienstencentrum De Plint in de Leidschendamse achterstandswijk Prinsenhof en ook in 2014 moesten drie busjes eraan geloven.

„Ons hart brak toen we de ravage zagen. Want dit heeft gevolgen voor de 150 ouderen die we vervoeren”, vertelt Lucia Lelieveld, coördinator vervoersdienst.

„De ouderen moeten vaak al vroeg in de ochtend naar de dagopvang worden gebracht. Anderen worden door onze vrijwillige chauffeurs thuis opgehaald en naar de soos gebracht voor een spelletje of een maaltijd.”

Eenzaamheid

Sinds in de zomer van 2018 een van de tien rolstoelbussen in vlammen opging, maakte Woej gebruik van een huurbusje, waarvan volgens Lelieveld bijna niks meer over is.

Een oplossing is niet voorhanden, omdat een nieuwe bus te duur is. „We denken aan een crowdfundingactie, maar daarmee is het probleem niet meteen opgelost. We kunnen deze mensen, die vaak oud en eenzaam zijn, nu eenmaal niet laten zitten.”

Posten

Betrokken vrijwilligers – Woej heeft er 180 – hebben inmiddels voorgesteld om bij de busjes te gaan posten. Ook kijkt de organisatie uit naar een parkeerterrein dat met een hek kan worden afgesloten. „Tot die tijd stappen we ’s avonds met angst en beven ons bed in.”