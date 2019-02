Vrouw met hoger loon is slecht voor relatie (en ook zij vindt dat)

De man brengt het brood op de plank. Het lijkt een idee uit de jaren 70, maar het beïnvloedt nog altijd onze relaties. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Niels Blom, vertelt hij tegen Het Nieuwsblad. Hij bekeek de gegevens van Britten, Nederlanders en Australiërs, en concludeerde dat liefde ook door de portemonnee gaat.

„Als mannen meer verdienen dan hun vrouw, of evenveel, dan is de tevredenheid over de relatie bij beide partners stabiel”, zegt Blom. „Maar als de man flink minder binnenbrengt, dan zijn man én vrouw gemiddeld minder tevreden in de liefde.”

Progressief? Mooi niet!

„Het effect is het grootst als de man z’n baan verliest: dan daalt het cijfer dat beiden hun relatie geven met 0,25 op 10.” Verliest de vrouw haar job, dan is dat anders: „Alleen de vrouw is dan minder tevreden over haar relatie.”

Opvallend: ook bij wie zichzelf als progressief omschrijft, is het effect zichtbaar. „Dat bewijst dat die oude rollenpatronen er nog steeds zijn.”

Treurnis mannen

Dit onderzoek bevestigt wat eerdere studies al aantoonden. „De man identificeert zich meer met zijn job dan de vrouw”, zegt professor Piet Bracke (UGent).

„Vrouwen hebben meer aandacht voor gezin, vrienden of hobby’s, maar een man heeft vaak geen alternatief om zijn identiteit op te bouwen. Als hij dan zijn job verliest, komt dat veel harder aan. Op zich vinden vrouwen dat niet zo erg, maar omdat hun partner daar zo zwaar onder lijdt, komt ook de relatie onder druk te staan.”

Klusjes in huis

Ook met huishoudelijk werk is er dan soms een probleem. „Als partners ongeveer even veel verdienen, zien we dat de klusjes gelijker worden verdeeld. Maar als de vrouw méér geld binnenbrengt, weigeren sommige mannen meer in het huishouden te doen. Integendeel: Hun inbreng in die taken daalt dan juist.”