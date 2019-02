Orale-seksjuf is doodsbang

De 27-jarige lerares kreeg afgelopen jaar bekendheid omdat ze seks zou hebben gehad met een 13-jarige leerling en hem oraal bevredigde in de klas – ze wilde hem ’elke dag, zonder limiet’, zo klonk het op chatberichten.

Inmiddels is alles anders. Nu een gevangenisstraf dreigt, trekt ze aan de bel. Zamora voelt zich weerloos. In de gevangenis ’zullen ze me kapotmaken’, vertelt ze op bodycambeelden van agenten, die Amerikaanse media in handen hebben gekregen.

Seksrelatie

De lerares van de Las Brisas Academy Elementary School in Goodyear zou drie keer seks met de 13-jarige hebben gehad, en enkele keren orale seks hebben gehad, onder meer in haar auto en in de klas, schrijft de New York Post.

De relatie begon volgens de jongen na geflirt in een klassen-appgroep. Op enig moment stuurde de lerares een naaktfoto naar de jongen, en een foto in lingerie.

Daarna escaleerde de boel. De lerares bleef appjes sturen met teksten als ’Ik wil je elke dag zonder limiet’ en ’Als ik ontslag kon nemen om de hele dag seks met jou te hebben, zou ik het doen’.

Genade

De lerares is getrouwd. Ze werd opgepakt nadat de ouders van de jongen via een tracking-app zijn berichtjes konden inzien.

Op videobeelden van haar arrestatie en van de verhoren van haar ouders, is te zien dat Zamora angstig is voor de gevangenis. Ze vreest voor geweld. Ook haar ouders vragen om genade. Ze betogen dat de leeftijd van de jongen niet veel waarde mag hebben.

„Zijn kindertijd was al voorbij”, aldus de vader. „Hij was dertien.” Haar moeder voegt toe dat de jongen ’ja’ had gezegd.