Activisten: wij dumpen asbest als protest

Uit een pamflet dat aan een hek is gehangen, blijkt dat een groep actievoerders tegen windmolens de mogelijke vervuiling opeist. De politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Op het pamflet wordt gesteld dat de asbest aan is komen waaien door toedoen van een bepaald aannemersbedrijf.

„Wind-concentratiekampbouwer in Drenthe. Wie dit bedrijf inhuurt zal asbest oogsten”, zo is te lezen op het pamflet. Ook worden nog eens tien bedrijven genoemd die ’een windconcentratiekamp faciliteren’, aldus de activisten.

Of het daadwerkelijk om asbest gaat, is nog niet bekend, maar het zou volgens RTV Noord in een patroon passen; in december 2018 lieten actievoerders asbest achter bij een toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek en vlak daarna gebeurde dat bij Meeden.

Het OM onderzoekt de zaak en voormalig Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof liet al weten de asbest-acties mee te nemen in zijn Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland.