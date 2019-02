Raadselachtige verdwijning van ijsbergwater

Het bedrijf gebruikt het ijsbergwater om wodka te produceren, essentieel voor de naam en het product. De verdwenen voorraad was voldoende voor 150.000 flessen en is voorlopig onvervangbaar. Het water wordt maar een keer per jaar aangevuld, als ijsbergen vlak langs de kust drijven van de oostelijke provincie Newfoundland en Labrador.

Het vermiste ijsbergwater was opgeslagen in de kleine plaats Port Union. „We slaan het op in beveiligde tanks en we hadden nooit verwacht dat iemand zo’n hoeveelheid water zou meenemen”, zegt directeur David Meyers volgens CBC. „Wie hier ook achter zit, ze wisten wat ze deden.”

De politie stelde een onderzoek in, maar heeft voor zover bekend nog geen verdachten in beeld. Het bedrijf brengt nu in kaart hoeveel ijsbergwater nog over is voor de komende maanden. Meyers verwacht dat de totale schade te overzien is. Het verdwenen ijsbergwater was namelijk verzekerd.