Beveiliging Tweede Kamer aangescherpt

Dat bevestigt de Kamer na berichtgeving door BNR.

Nu is dat nog niet zo. Beveiligers controleren de jassen en tassen van bezoekers, maar die kunnen vervolgens de centrale hal inwandelen en een plaatsje zoeken op de publieke tribune zonder een paspoort of ander identiteitsdocument te laten zien.

In eerste instantie wordt bezoekers alleen bij aankomst naar legitimatie, naam en adres gevraagd. Het is de bedoeling dat dat later ook bij vertrek gaat gebeuren.

De aanscherping van de regels lijkt ingegeven door de incidenten van de afgelopen tijd, waaronder een mislukte verhanging vanaf de tribune in de plenaire vergaderzaal. De Kamer slaat ook geregeld alarm over personen die zich verward gedragen en over verdachte, onbeheerd achtergelaten tassen. Vorige week werd het Binnenhof nog afgesloten, een verwarde man ingerekend en bomexperts opgetrommeld om diens rugzak te onderzoeken.