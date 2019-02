’Ex-Ajacied bezwangert twee vrouwen tegelijk’

De moeder van een van de kinderen, Anna Bagajeva (28), wil dat Ebecilio hun dochtertje eindelijk erkent, schrijft het AD. De rechter heeft hem opgedragen dna-materiaal af te staan. Doet hij dat niet voor 23 februari, dan wordt hij automatisch als vader van het meisje gezien.

In de zomer van 2016 ontmoet Bagajeva de voetballer, destijds spelend voor Anzji, in een restaurant in Moskou. ,,Hij zat daar met een vriend aan een ander tafeltje en we raakten aan de praat.”

Er is een klik. De twee gaan elkaar vaker zien, steeds als de voetballer in de hoofdstad is om te trainen.

Twee bevallingen

,,Lorenzo zei dat hij kinderen wilde. Toen ik zwanger was, beloofde hij dat we een gezin zouden vormen. Hij zei dat hij van me hield” aldus de dame. ,,Ik was verliefd en ik geloofde hem.”

Uiteindelijk blijkt dat de voetballer ook een andere relatie had, met Daria Danilina. Die zou op precies dezelfde datum bevallen: 17 januari 2017. Danilina krijgt een zoon, Bagajeva een dochter.

Tv-show

De moeders hebben recentelijk hun verhaal, gezamenlijk, gedaan in een tv-show. Daaruit lijkt het zeer aannemelijk dat de vrouwen gelijk hebben: Ebecilio staat namelijk op de foto met zijn zoontje, en een dna-test die de redactie van de show uitvoerde, toont aan dat de vader van beide kinderen voor 90 procent zeker dezelfde moet zijn. Eén en één lijkt twee.

Daarin gaat de rechter nu mee, getuige de dna-test die wordt opgelegd. Ondertussen heeft Bagajeva overigens geen contact meer met Ebecilio. Ze heeft ook geen werk. Ze heeft vooral dringend geld nodig, zo lijkt het. Ebecilio, die nu voor Rode Ster Belgrado voetbalt, heeft zelf niet gereageerd.