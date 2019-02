Benen en armen kwijt na sneetje tussen tenen

De moeder van twee kinderen lag drie weken in coma. Om haar leven te redden, moesten doktoren haar meerdere malen opereren.

Tara werd tussen Kerst en oud en nieuw plotseling ernstig ziek. De huisarts dacht eerst aan een zware griep, maar de situatie verslechterde heel snel. De Belgische kon niet meer rechtop staan en kreeg overal pijn. Een eerste inspectie in het ziekenhuis leverde niks op, de vrouw werd gewoon weer naar huis gestuurd.

Bekijk ook: Vrouw moet tenen amputeren na bezoek aan fish spa

Kort daarop verslechterde haar situatie en moest ze per ambulance naar het ziekenhuis. Een halve dag later werd ze kunstmatig in coma gebracht. Oudjaarsdag was de conclusie dat Tara een vleesetende bacterie in haar lijf heeft. Die zou via een sneetje tussen haar tenen zijn binnengedrongen.

Bekijk ook: Mogelijk toch vaccin tegen vleesetende bacterie

Pas tien dagen en heel veel antibiotica later verbeterde de situatie. Vanaf die tijd begon wel steeds meer weefsel af te sterven.

Haar man Birger Buydens vertelt in Het Laatste Nieuws dat vanaf dat moment de ene na de andere amputatie volgde.

Bekijk ook: Vleesetende bacterie doodt toerist

„Wat begon bij de achterkant van een vinger, eindigde halverwege haar onderarmen en voor beide benen boven de knie. Het zwart kroop in haar huid omhoog, als een dief in de nacht. We stonden volledig machteloos. Dokters amputeerden de helft van haar onderarmen. Daarnaast verloor Tara haar knieën en onderbenen. De meeste normale zaken werden een beproeving: naar toilet gaan, uit bed stappen, tanden poetsen.”

Bekijk ook: Vrouw moet tenen amputeren na bezoek aan fish spa

De familie en vrienden zijn met de actie ’Hart voor Tara’ een inzamelactie begonnen om elektrische prothesen te kunnen kopen.