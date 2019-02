Gemeente geschokt, ’Zo kunnen de vuurstapels niet meer’

Uit de documenten blijkt dat de bouwers van de vreugdevuren zich niet aan de afspraken hielden. De stapels werden te hoog en toen de gemeente de bouw liet stoppen, gingen de bouwers stiekem toch door. Zo reden er midden in de nacht zes vrachtwagens vol pallets naar het strand bij de buurt Duindorp, dwars door de afzettingen heen. Ambtenaren werden bedreigd. De burgemeester greep niet in, uit angst voor confrontaties, en de vreugdevuren konden doorgaan.

Oppositiepartij CDA zegt voorstander te zijn van vreugdevuren, „maar alleen als het veilig gebeurt. Als de bouwers laten zien dat ze lak hebben aan het gezag, dan moeten er heel strenge gevolgen komen, willen we weer met ze in zee gaan. Zoals het de afgelopen jaren ging, kan het niet meer. Het zal echt veel en veel kleiner moeten”, zegt CDA-raadslid Daniëlle Koster. Ze vergelijkt het met een jengelend kind. „Als een kind zijn zin krijgt wanneer het lang genoeg doorgaat met jengelen, dat weet je wat het kind gaat doen. Totdat de ouder zegt: nee, je krijgt niets meer. Dan weet het kind: tot hier en niet verder.”

ChristenUnie/SGP vraagt zich af of er op oudejaarsdag is gekeken naar de weersomstandigheden. De wind kwam uit het westen en blies smeulende snippers naar het oude dorp van Scheveningen. „Duidelijk is in ieder geval dat met openbaarmaking van alle stukken de politieke vonkenregen nog lang niet is gestopt.” De PvdA vindt het „ontoelaatbaar” dat de gemeente toegaf aan de „angst voor rellen en geweld” en spreekt daarom van „een onthutsend en schimmig beeld.” De Partij voor de Dieren constateert dat het niet mogelijk is om op de huidige manier regie te houden op dit evenement met zulke grote veiligheidsrisico’s.

Collegepartijen VVD en GroenLinks zeggen alleen dat nu de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan zet is, die de hele kwestie onderzoekt.