Seriemoordende zwerver tekende zijn slachtoffers

Zwerver en seriemoordenaar Samuel Little bekende de afgelopen dertig jaar meer dan 90 slachtoffers te hebben gemaakt. De federale politie bracht afgelopen dinsdag 16 tekeningen naar buiten die de verdachte naar eigen zeggen van zijn slachtoffers maakte. „We hopen dat iemand, bijvoorbeeld een familielid of voormalig buurman, misschien een van de slachtoffers herkent en de cruciale aanwijzing levert voor de identificatie”, zegt FBI-woordvoerder Shayne Buchwald tegen CNN.

Slachtoffers naam teruggeven

„We willen de slachtoffers hun naam teruggeven en de families langverwachte antwoorden geven. Dat is het minst dat wij kunnen doen”, aldus de FBI.

De inmiddels 78-jarige Little heeft afgelopen jaar bekend verantwoordelijk te zijn voor minsten 90 moorden. Hij kan daarvoor drie keer levenslang krijgen. De zwerver trok door Amerika en maakte in verschillende steden slachtoffers: van Los Angeles tot Miami en Houston tot Cleveland.

Ⓒ AFP

Kwetsbare vrouwen

Little richtte zich voornamelijk op kwetsbare vrouwen die vaak betrokken waren bij prostitutie of verslaafd waren aan drugs.

Hij onthield opvallend veel details van de moorden. Zo wist hij telkens te herinneren waar hij op dat moment was, in welke auto hij reed en kon hij zelfs schetsen maken van de vrouwen die hij ombracht.

Volgens districtsadvocaat Ector County kan Little wel eens de ’meest productieve’ seriemoordenaar in de geschiedenis van de VS worden, als hij in alle zaken door de rechter schuldig wordt bevonden.

Little werd sinds de jaren ’60 meerdere keren gearresteerd voor misdaden als verkrachting, diefstal en geweld. Hij zat alles bij elkaar tien jaar achter tralies. Bij gebrek aan bewijs werd hij in de jaren ’80 tot twee keer toe vrijgesproken van moord. In 2012 werd hij dankzij een dna-onderzoek toch nog in verband gebracht met de drie moorden in de jaren ’80. Op dat moment zat hij in een daklozenopvang in Kentucky.