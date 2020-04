Kluizenaar Jozef: ’Hopelijk komen we nu dichter bij onszelf’

Zelf is Jozef van de Berg erg gelukkig in zijn zelfverkozen ballingschap. Ⓒ Rias Immink

Zitten wij al een paar weken tegen wil en dank in quarantaine, Jozef van den Berg nam dertig jaar geleden vrijwillig afscheid van zijn dagelijkse leven. De gevierde poppenspeler streek als kluizenaar neer in een fietsenstalling in Neerijnen. In gesprek met een gelukkig mens.